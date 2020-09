Nuovo scatto super sensuale di Caterina Balivo sui social, che ha però accompagnato la foto con un commento ironico riferito alla sua pancia

Nuovo post insieme sensuale e divertente della bellissima Caterina Balivo. La popolare conduttrice di casa Rai ha infatti condiviso una nuova foto al mare in bikini. In primo piano il suo strepitoso fisico, accompagnato però da un commento ironico. In questa strana estate 2020, forse per via della quarantena, non sarà riuscita a fare sport come avrebbe voluto…

Ecco perché evidentemente la Balivo ha commentato di aver dovuto tirar dentro la pancia per questa posa da super modella.

Dopo le foto in vacanza, sul profilo Instagram ufficiale di Caterina Balivo hanno poi fatto la loro comparsa quelle in città.

La professionista si è infatti recata a Roma per un giorno, per fare una sorpresa ai suoi vecchi colleghi di lavoro. Raggiunti a cena in una mise super elegante, la partenopea non ha però mai dimenticato le protezioni anti-Covid, precisando addirittura di avere una doppia mascherina.