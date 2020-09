Una nuova foto di Chiara Ferragni scatena l'hater di turno in merito al suo décolleté: la reazione dell'influencer spiazza però tutti quanti

Chiara Ferragni ha postato nelle scorse ore un nuovo scatto molto seducente, con un décolleté esplosivo in bella vista. Ma come al solito non sono mancate le critiche da parte degli haters, una su tutte quella di uno in particolare, che ha commentato: “Hai il seno rifatto”.

La risposta della moglie di Fedez ha però spiazzato tutti, dimostrandosi ancora una volta superiore alle accuse gratuite e spesso invidiose di chi non l’apprezza.

Visualizza questo post su Instagram Last night for a business dinner 💙 #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 9 Set 2020 alle ore 3:56 PDT

Nella foto in questione, l’influencer più nota al mondo si trova in ascensore con il marito rapper.

L’imprenditrice cremonese indossa un completo blu con un top nero che ne mette in evidenza il décolleté. Sappiamo bene come la Ferragni sia stata spesso presa di mira proprio per questo suo lato fisico. Molti hanno infatti sottolineato più volte come abbia poco seno, ma nonostante questo lei ha sempre abbozzato, non dando retta a chiacchiere inutili.

Chiara Ferragni, la replica all’hater

Tra i tanti complimenti dei fan ecco però che anche questa volta è comparso il solito messaggio al vetriolo.

“Hai le tet*** rifatte”, le ha infatti scritto un utente ben poco originale. A stretto giro è però giunta la replica di Chiara Ferragni, che ha risposto con un semplice quanto laconico “No”. Moltissimi i sostenitori che l’hanno applaudita per questa sua reazione, dimostrando come la blogger sia apprezzata a stimata per aspetti che vanno decisamente oltre il suo aspetto esteriore.