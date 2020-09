La splendida Maria Grazia Cucinotta ha voluto fare degli specialissimi auguri di buon compleanno alla figlia Giulia direttamente sui social

La sempre bellissima Maria Grazia Cucinotta ha deciso di condivide la grande gioia per il compleanno della figlia Giulia direttamente sui social. La ragazza ha infatti compiuto 19 anni, così la popolare attrice ha postato un bellissimo scatto dove la si vede soffiare sulle candeline della torta.

Non c’è bisogno di sottolineare come la foto abbia ricevuto una valanga di like e commenti emozionati. Tanta gente comune insieme a molti vip hanno difatti partecipato virtualmente alla festa di Giulia Violati, nata dall’amore tra la Cucinotta e il marito Giulio, sposato nel 1995.

Lo scorso 27 luglio è stata invece l’attrice e produttrice siciliana ad aver spento le candeline insieme ai suoi cari. Per i festeggiamenti del suo 52° compleanno Maria Grazia Cucinotta ha scelto l’Hotel Signum, che aveva scoperto nel corso delle riprese del film capolavoro Il postino con Massimo Troisi. L’arrivo a Salina dell’artista è stata l’occasione per averla ospite proprio al Marefestival Premio Troisi, che ogni anno rende omaggio al mondo della cultura, del cinema e dello spettacolo in generale.