Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno saputo come catalizzare l’attenzione su di loro alla 77esima edizione del Festival di Venezia. Durante il red carpet le due si sono scambiate un bacio saffico, con tanto di lingua.

Elisa De Panicis e Mila: il bacio

Elisa De Panicis e Mila Suarez sono amiche da tempo e spesso ospiti degli stessi salotti tv. Alla 77esima edizione del Festival di Venezia le due non hanno dunque avuto nessun tentennamento quando, sul red carpet e difronte a decine di fotografi, si sono scambiate un bacio infuocato sulla bocca, con tanto di lingua.

Sui social non sono mancati insulti e critiche all’indirizzo delle due modelle, specialmente perché in molti avrebbero visto nel loro bacio un modo per attirare unicamente l’attenzione su di sé. Il messaggio delle due invece sarebbero stato quello di celebrare l’amore, in ogni sua forma.

Elisa De Panicis, ex concorrente del GF Vip ben nota sui social per il suo fisico da urlo, in passato è stata al centro di un acceso alterco con l’altro ex gieffino Salvo Veneziano (squalificato dallo show proprio per aver fatto dei commenti spinti e volgari sulla ragazza). In alcune occasioni Salvo ha criticato l’ex collega del GF anche per alcuni degli scatti osé da lei postate via social.