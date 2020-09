Gallagher denunciato: ha rubato un furgone Bartolini

Il trapper Gallagher, al secolo Gabriele Magi, è stato denunciato di nuovo: questa volta ha rubato un camion Bartolini.

Il trapper Gallagher, pseudonimo di Gabriele Magi, è stato denunciato dalla polizia di Latina per aver rubato un camion Bartolini.

Gallagher denunciato per furto

Il trapper Gallagher non è nuovo a problemi con la legge, ma stavolta l’avrebbe combinata se possibile ancor più grossa delle volte precedenti: il musicista, al secolo Gabriele Magi, ha rubato un camion Bartolini e ha ripreso tutta la scena, pubblicando poi il video della sua “impresa” su Youtube (dove poi è stato prontamente rimosso).

Ovviamente è stato ben presto identificato e denunciato, e per il momento sembra che non abbia voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda. Le indagini, comunque, sarebbero ancora in corso.

In passato Gallagher è finito nei guai per aver picchiato un uomo bengalese e per essersela presa con due fan nel tentativo di rubare loro i telefonini.

Compagno delle sue bravate sarebbe stato il collega rapper Gianmarco ‘Traffik’ Fagà, anche lui già condannato a 2 anni e tre mesi di carcere per le vicende che l’hanno visto protagonista insieme a Magi. Gabriele Magi era riuscito a riottenere la libertà solo a luglio, dopo che gli erano stati revocati gli arresti domiciliari (scontati, sembra, nella sua casa ai Parioli). In tanti si chiedono quale sarà la prossima bravata del trapper e quali saranno le ripercussioni per lui stavolta.

Per il momento sembra che né lui né il suo collega abbiano intenzione di scusarsi pubblicamente per quanto commesso né hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.