Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore, di chi si tratta?

Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore a Uomini e Donne: il suo soprannome è Mister Lamas.

A Uomini e Donne Gemma Galgani è approdata con un nuovo “viso” e un nuovo corteggiatore: lui è stato soprannominato Mister Lamas e a quanto pare avrebbe già catturato l’attenzione della dama torinese.

Gemma Galgani: il nuovo corteggiatore

Tra Gemma Galgani e Sirius le cose sono degenerate, e non nel migliore dei modi.

Il giovane ufficiale della marina è tornato al trono di Uomini e Donne senza nascondere di esser rimasto ferito per l’atteggiamento di Gemma nei suoi confronti. Dal canto suo la dama ha iniziato a credere – come molti altri – che la sincerità del cavaliere non fosse poi così veritiera, e che anzi addirittura potesse esser stata la madre di lui a scrivere alcune delle lettere che Sirius le avrebbe inviato. “Sono profondamente deluso.

Una donna di 70 anni che rifiuta un ragazzo di 26, mi dà fastidio. Invece di essere il contrario…La vittima sono io!”, avrebbe detto Nicola Vivarelli, ferito per l’ennesimo rifiuto di Gemma.





La dama torinese per questa nuova edizione è approdata a Uomini e Donne con un nuovo lifting, e a sorpresa sembra che al suo trono vi sia un nuovo corteggiatore: l’uomo è stato soprannominato Mister Lamas per via della sua somiglianza con l’attore statunitense Lorenzo Lamas.

Originario di Vicenza, il nuovo corteggiatore avrebbe uno spirito rock e amante della libertà. Sarà lui la prossima fiamma di Gemma? Per il momento a quanto pare con Sirius le cose si sono messe sempre peggio, e ormai sembra chiaro che tra il giovane corteggiatore e Gemma non potrà mai esserci qualcosa di più profondo.