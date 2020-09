Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, tra bikini e baci bollenti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti fanno sul serio: le foto dei baci appassionati che si sono scambiati in vacanza.

Tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi la passione è alle stelle e i due non si nascondono più. La coppia dell’estate 2020 è stata paparazzata a Ponza, dove lei ha incantato tutti con un sensuale bikini rosso.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

La capogruppo di Italia Viva e l’affascinante attore sembrano proprio fare sul serio: i due sono stati paparazzati a Ponza, tra baci bollenti, morsi (di lei), ed effusioni. Gli scatti della Boschi in bikini hanno fatto rapidamente il giro del web, dove in tanti hanno lodato la sua forma smagliante e il sensuale bikini.

Fino a qualche mese fa sembrava che i due fossero solo amici, e a parte qualche avvistamento e qualche cena insieme entrambi avevano sempre smentito che ci fosse qualcosa di serio, tra loro. A sorpresa poi, l’attore ha confermato la liaison, affermando per altro di essere “più innamorato che mai”. In tanti già sperano che la storia diventi seria e importante per i due, che da sempre sono stati oltremodo riservati per quanto riguarda la propria vita privata.





Maria Elena Boschi ad esempio ha affermato che in passato avrebbe avuto altre storie d’amore con uomini piuttosto famosi dello show business, e che nessuno l’avesse mai scoperto perché lei sarebbe stata “brava” a tenerle nascoste. Con Giulio Berruti la deputata ha deciso di uscire allo scoperto, è segno forse che tra i due le cose potrebbero diventare presto molto serie?