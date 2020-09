Nella sua casa di Fontanellato è morto Franco Maria Ricci, editore e collezionista noto per aver fondato la casa editrice FMR a Parma.

Il mondo della letteratura e dell’arte oggi è in lutto. E’ morto a Fontanellato in provincia di Parma l’editore e collezionista Franco Maria Ricci. Era noto per aver fondato la casa editrice FMR famosa a livello internazionale e per essere stato l’ideatore del Labirinto della Masone, uno splendido labirinto situato nella campagna di Fontanellato suo paese di residenza.

Franco Maria Ricci aveva dedicato tutta la sua vita all’arte. Costruzioni, manifesti, marchi, collane letterarie, la progettazione di un labirinto sono solo alcuni degli aspetti che hanno reso speciale la figura Franco Maria Ricci.





Morto nella sua casa di Fontanellato a 83 anni, Franco Maria Ricci è uno dei più importanti editori non solo a livello italiano, ma anche Europeo. Con la casa editrice FMR fondata da lui nel 1965 ha pubblicato alcune collane letterarie di pregio nonché diverse edizioni d’arte. Si ricordano ad esempio Oratio dominica, Grand Tour, I segni dell’uomo, Le guide impossibili, Quadreria o ancora La Biblioteca di Babele curata da Jorge Luis Borges.

Nel 2005 aveva iniziato a dedicarsi ad una grande opera vale a dire la realizzazione dello splendido labirinto del Masone insieme all’architetto Pier Carlo Bontempi. Con quest’ultimo collaborò in diverse pubblicazioni pregiate curate da Ricci Editore.

Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini aveva voluto ricordare così la scomparsa di Franco Maria Ricci: “La scomparsa di Franco Maria Ricci è un grande dolore.

Con lui viene a mancare un intellettuale di straordinaria sensibilità e intelligenza, un editore colto e raffinato, un uomo che ha sempre operato per divulgare la conoscenza del nostro patrimonio culturale”. La notizia della morte dell’editore era stata data dal nipote Edoardo.