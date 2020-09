Alec Baldwin papà per la sesta volta: è nato Eduardo Pau Lucas

Alec Baldwin è diventato papà per la sesta volta: fiocco azzurro per lui e la moglie Hilaria.

Alec Baldwin e sua moglie, Hilaria, sono diventati genitori per la quinta volta: è nato il piccolo Eduardo Pau Lucas. Per il famoso attore – che quest’anno ha compiuto 62 anni – si tratta del sesto figlio.

Alec Baldwin papà per la sesta volta

Un altro fiocco azzurro in casa Baldwin: il famoso attore e sua moglie Hilaria hanno annunciato con gioia la nascita del piccolo Eduardo Pau Lucas, loro quinto figlio. Per l’attore si tratta del sesto visto che dal primo matrimonio con Kim Basinger ha avuto una figlia, Ireland. A seguire lui e Hilaria, sposati dal 2012, sono diventati genitori di Carmen Gabriela, Rafael, Leonardo Àngel Charles, e Romeo Alejandro David.

I due hanno annunciato la nascita del piccolo Eduardo Pau Lucas con un tenero scatto via social, e Alec Baldwin non ha nascosto la sua grande emozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alec Baldwin (@alecbaldwininsta) in data: 9 Set 2020 alle ore 9:23 PDT





In tanti tra amici, fan e colleghi del mondo dello spettacolo hanno fatto gli auguri all’attore e a sua moglie per l’arrivo del piccolo Eduardo Pau Lucas, e senza dubbio la coppie è più felice che mai. In passato Baldwin ha sofferto molto per la lunga battaglia giudiziaria avuta con la sua prima moglie per l’affidamento della figlia maggiore, Ireland. A proposito delle sue nozze con Hilaria (di 26 anni più giovane di lui) l’attore ha detto: “Sono in un periodo felicissimo della mia vita, mi sono risposato ed è stato molto diverso dalla prima volta: sono saltato nelle acque fredde di una nuova vita, ed è sempre un’avventura…”