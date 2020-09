Angelina Jolie è tornata a parlare dei motivi che la portarono a lasciare l'ex marito Brad Pitt: le dichiarazioni della splendida attrice

A distanza oramai di parecchio tempo, la bellissima Angelina Jolie è tornata a parlare del suo ruolo di madre nonché del suo allentamento da Brad Pitt. Ricordiamo come i due si conobbero sul set di Mr and Mrs Smith, film che all’epoca ottenne un grande successo proprio grazie alla complicità dei due protagonisti, poi convolati a nozze nella realtà.

Angelina Jolie torna su Brad Pitt

Angelina Jolie ha dunque spiegato di essere molto legata ai suoi figli, nei confronti dei quali vuole essere una madre sempre presente che non fa loro mancare nulla. L’interprete di Lara Croft si è dichiarata peraltro molto fiera di come stiano crescendo, nonché della loro educazione e del loro comportamento. Infine ha ammesso di aver deciso di lasciare Brad Pitt proprio per il bene dei bambini.





A proposito dell’ex marito, la 45enne statunitense ha dichiarato di aver anche pensato, in passato, di tornare assieme a lui. Un po’ come successe con Mr and Mrs Smith all’epoca, i due si ritrovarono infatti sul set di un’altra pellicola.

Purtroppo però, nonostante le buone intenzioni, ciò non avvenne a causa della pesantezza della crisi che ancora aleggiava tra loro.