Beatrice Valli in biancheria intima a 3 mesi dal parto: il video

Beatrice Valli si è mostrata in biancheria intima a tre mesi dalla nascita della sua figlia più piccola, Azzurra.

Beatrice Valli è tornata a mostrare le sue curve in biancheria intima a pochi mesi dal parto della sua ultima bambina, Azzurra, e ha voluto lanciare un messaggio positivo per le sue fan.

Beatrice Valli in biancheria intima

A 3 mesi dalla nascita della sua figlia più piccola, Azzurra, Beatrice Valli è tornata a mostrare il suo corpo senza filtro e senza inganno.

L’influencer ha girato un breve video posando con i nuovi completi Intimissimi e ha lanciato un messaggio di positività per i suoi fan:

“A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto. Imparare ad amarsi ed accertarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale. Sentirsi confident e a proprio agio è la chiave”, ha scritto nella didascalia al suo post via social, e ha poi aggiunto: “Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità”.







Già dopo la nascita della piccola Azzurra Beatrice Valli aveva mostrato ai fan il suo corpo dopo il parto e aveva fatto il pieno di like per il suo coraggio e la sua onestà nel mettere in mostra il suo corpo, pregi e difetti compresi.

Oggi l’influencer, sorella di Ludovica Valli, è più felice che mai: con i piccoli Alessandro, Bianca e Azzurra lei e Marco Fantini hanno realizzato il loro sogno d’amore, e presto convoleranno a nozze.