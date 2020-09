I fan di Chiara Ferragni avrebbero scovato chiari indizi della nuova gravidanza della loro beniamina: secondo figlio in arrivo in casa Ferragnez?

Chiara Ferragni è davvero in dolce attesa del secondo figlio? I fan della popolare influencer cremonese si dicono convinti del lieto evento dopo aver notato alcuni dettagli che lascerebbero supporre come la loro beniamina sia di nuovo incinta. I più attenti tra i suoi ammiratori hanno di fatto notato dei particolari negli ultimi post della blogger che farebbero pensare all’imminente arrivo della cicogna in casa Ferragnez.

In un video pubblicato nelle IG Stories di Fedez, per esempio, si vede Chiara seduta sul divano mentre indossa un abito a fiori. Nella clip in questione sembra essere evidente un lieve rigonfiamento sul suo ventre, che a molti è apparso un netto indizio.

Inoltre, a riprova di tale supposizione, c’è anche l’improvvisa esplosione del décolleté dell’imprenditrice digitale nel corso delle ultime settimane. Sarà davvero tutto merito solo del push-up?





Per finire, ci sarebbe anche un altro elemento ritenuto la prova regina della gravidanza di Chiara Ferragni.

In una clip condiviso nelle sue Stories, la Vip gioca infatti con il marito battendo il cinque coi piedi. Successivamente abbassa lo sguardo a guardarsi la pancia… I Ferragnez sono dunque pronti ad allargare la famiglia?