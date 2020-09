Elettra Lamborghini ha fatto un drastico cambio di look a pochi giorni dalle sue nozze: le foto conquistano i fan.

A pochi giorni dal suo matrimonio con dj Afrojack Elettra Lamborghini ha stupito i suoi fan mostrandosi su Instagram con un nuovo look.

Elettra Lamborghini: il nuovo look

Con un gonfio chignon e una folta frangia, Elettra Lamborghini ha deciso di stravolgere completamente il suo look.

Il cambiamento dell’ereditiera non è definitivo, e infatti l’acconciatura sarebbe solamente provvisoria: la stessa frangia sarebbe ricavata dalle estremità della sua folta chioma, raccolta in cima alla testa dal morbido chignon.

Eccola qua Bambola star in cadillachi 🤣😅

Tra pochissimi giorni Elettra Lamborghini convolerà a nozze col fidanzato, dj Afrojack.

L’ereditiera ha fatto sapere che tutti gli ospiti al suo matrimonio verranno sottoposti al tampone per il Coronavirus almeno 3 giorni prima dell’evento, e poi anche a un altro test sul posto. Sembra che il gran giorno dell’ereditiera si svolgerà in una splendida villa sul lago di Garda, ma per il momento sulla vicenda non ci sono certezze.



Elettra si è fatta assistere da Enzo Miccio nei preparativi delle nozze, e lo stesso wedding planner ha assicurato che si tratterà di un matrimonio sconvolgente. A quanto pare però – stando a ciò che ha rivelato Miccio – si tratterà di un matrimonio piuttosto semplice e sobrio, ben lontano dagli eccessi a cui Elettra ha abituato il suo pubblico durante i suoi concerti. I fan sono in attesa di conoscere tutti i dettagli, ma purtroppo per saperne di più bisognerà aspettare il fatidico giorno del sì.