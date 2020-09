Elisa Isoardi ha conquistato i fan dei social con un seducente scatto in costume da bagno.

Elisa Isoardi ha fatto il pieno di like sui social con un seducente scatto bollente in cui è ritratta con un costume intero azzurro (con la scritta Porto Cervo) sul bagnasciuga.

Elisa Isoardi in costume: la foto

In tanti via social sono rimasti abbagliati dall’ultimo scatto postato dalla conduttrice Elisa Isoardi.

Nell’immagine la conduttrice appare in un sensuale costume da bagno ed è più seducente che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 10 Set 2020 alle ore 10:10 PDT

“Ultimi ricordi di mare”, ha scritto la conduttrice nella didascalia allo scatto. Tra pochi giorni infatti inizierà per lei la nuova avventura a Ballando con le Stelle. Nei giorni scorsi la conduttrice si era mostrata con i cerotti muscolari dopo un intenso allenamento con l’insegnante di ballo Raimondo Todaro, con cui si è sparsa la voce che avesse una liaison top secret (i due erano stati paparazzati mano nella mano per le vie di Roma).

A smentire la notizia del flirt tra i due è stato lo stesso Todaro, che ha dichiarato come quello tra lui ed Elisa Isoardi sia un semplice feeling sbocciato tra colleghi di set. In tanti sperano che possa scattare l’amore per i due, che fanno coppia a Ballando con Le Stelle. Del resto entrambi sono single: lei ha ormai archiviato la sua storia con Alessandro Di Paolo, mentre Todaro è tornato ad essere single dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca (madre di sua figlia Jasmine).