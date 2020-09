Elisa ha deciso di scrivere sui social una lunga lettera a Willy Monteiro Duarte, morto a 21 anni dopo una rissa: le dolorose parole della cantante

Anche Elisa Toffoli, in arte Elisa, ha deciso di esprimere pubblicamente sui social tutto il dolore provato alla notizia della morte del giovane Willy Monteiro Duarte. Come purtroppo sappiamo, il 21enne romano ha perso la vita lo scorso 6 settembre 2020 dopo essere stato massacrato di botte per aver difeso un amico durante una rissa fuori da un locale.

L’intero mondo dello spettacolo ha così deciso di farsi portavoce della richiesta di giustizia per il giovanissimo, ucciso dall’odio e da gesti di violenza inaudita.

Elisa: la dolorosa lettera in memoria di Willy

Precisando di non averlo ovviamente conosciuto in vita, Elisa ha dunque sottolineato il coraggio di Willy, che non ha esitato a mettere in pericolo sé stesso per proteggere un amico.

“Gli uomini come te, Willy, cambieranno il mondo”, ha scritto l’artista triestina su Facebook, immaginandolo poi da piccolo tra le braccia della sua mamma, simbolo di fiducia per eccellenza.





“Non potevo non scrivere, Willy, mi sei rimasto nel cuore e volevo dirlo a tutti”.

Così si conclude la lunga lettera di Elisa, evidentemente molto colpita dal recente quanto incredibile fatto di cronaca nera. Anche lei, insieme a molti altri suoi colleghi, chiede ora giustizia per il ragazzo e per la sua famiglia. La speranza che le rimane è che anche i suoi figli abbiano la forza e il coraggio di sorridere come Willy nelle foto che lo ritraggono nello splendore e nel candore dei suoi 21 anni.