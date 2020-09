L'ultimo post di Elisabetta Canalis la vede fare pilates sul tetto dell'ufficio del marito Brian Perri: il nuovo video che ha strabilitato i fan

Sempre super attiva nonché super sensuale l’ex velina Elisabetta Canalis. Che sia in casa o in palestra, all’esterno, da sola o in compagnia, in vacanza o in città, l’attrice sarda sembra avere l’energia di un supereroe.

Finite le ferie, ha già del resto ripreso la sua routine quotidiana, caratterizzata soprattutto da tantissimo sport a corpo libero. Così, eccola immortalata niente meno che sul tetto dell’ufficio del marito Brian Perri a Los Angeles, mentre fa pilates.

“Dove volete e quando volete”, ricorda Eli ai suoi follower, mostrando un corpo da favola avvolto in una tuta aderente color pelle.

Inutile sottolineare come le sue stratosferiche curve siano state messe in evidenza, mentre lei ha rivelato di allenarsi per “sentirsi bella e in sintonia con le sue forme”. Solo qualche giorno fa, la stessa Canalis si era prodigata in una rocambolesca spaccata tra due auto. Un’acrobazia che la 42enne sassarese ha eseguito alla perfezione, lasciando ancora una volta attoniti tutti i suoi fan.