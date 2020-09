Alla nota fiera orafa di Vicenza è stata presentata Figazza Luxury, la pizza più costosa al mondo: ecco il prezzo del lussuosissimo piatto

Se è vero che le novità in cucina sono sempre all’ordine del giorno, in quel di Vicenza l’occasione si è palesata nella nota fiera orafa locale. L’evento è stato infatti proficuo niente meno che per l’invenzione della pizza più costosa al mondo.

Il suo nome è Figazza Luxury, preparata per la prima volta dal ristoratore Dino Forlin di Bassano del Grappa.

Figazza Luxury: il costo esorbitante

Come raccontato dallo chef, l’impasto dell’ambitissima pizza viene lievitato per 144 ore. La farcitura è poi composta da due varietà di caviale servite sopra a cucchiai di madreperla, burrata artigianale e oro commestibile, sia in foglie sia in polvere. La Figazza Luxury deve poi essere servita con posate rigorosamente d’oro, nonché accompagnata da un Dom Perignon del 2009.

Dino Forlin ha precisato di voler celebrare il ritorno dell’arte orafa nel capoluogo vicentino. Un’eccellenza del territorio dove la sua famiglia si occupa di ristorazione da tre generazioni. Questo vuol dunque essere il suo personale contributo nonché l’augurio per una veloce ripresa del settore dopo la crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19.