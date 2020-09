Justine Mattera, il décolleté esplosivo manda in tilt i fan

Justine Mattera conquista tutti con il suo fisico da urlo (e un bikini che lascia poco spazio all'immaginazione).

Justine Mattera è ormai famosa sui social per i suoi scatti bollenti e per il suo fisico mozzafiato. In uno degli ultimi scatti in bikini della stagione la showgirl si è mostrata con il décolleté in bella mostra, e ha fatto il pieno di like.

Justine Mattera: il décolleté esplosivo

Un fisico a dir poco perfetto e curve vertiginose: Justine Mattera sa bene come sedurre i fan su Instagram e infatti i suoi scatti in biancheria intima e in bikini sono sempre un successone. In uno degli ultimi la showgirl si è mostrata con uno striminzito bikini, e il suo seno esplosivo ha raccolto consensi all’unanimità.

Visualizza questo post su Instagram Aspettando happy hour ❤️❤️❤️ @grandhotelalassio @comunealassio @visitalassio Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 8 Set 2020 alle ore 9:57 PDT







In passato è stata la stessa Justine a rivelare che suo marito sarebbe stato geloso degli scatti da lei postati su Instagram: “Quando mi ha sposata sapeva che ero così. Non c’erano i social, ma avevo già fatto i servizi su Playboy.

E poi sono una madre e una moglie molto presente… Instagram permette di essere editori di sé stessi. Mostri ciò che fai a 360 gradi ma anche a 90. Mi piace provocare la gente”, ha raccontato l’ex moglie di Paolo Limiti.

Justine Mattera è sposata con Fabrizio Cassata dal 2009, e insieme i due hanno avuto due splendidi figli: Vivienne Rose e Vincent Michael. Oggi la famiglia è più felice che mai, e i due hanno superato completamente i problemi di gelosia.