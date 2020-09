Uomini e Donne, è nato il figlio di Paola Frizziero

Paola Frizziero è diventata mamma del suo primo figlio: il tenero annuncio via social.

Paola Frizziero è diventata mamma per la prima volta: è nato il piccolo Gennaro Maria, primo figlio dell’ex volto di Uomini e Donne e di suo marito Francesco.

Paola Frizziero è mamma: l’annuncio

Con enorme gioia Paola Frizziero ha annunciato l’arrivo del piccolo Gennaro Maria, suo primo figlio.

Sia l’ex volto di Uomini e Donne che sua sorella Patrizia hanno postato via social un grande fiocco azzurro, segno della nascita del piccolo.

Molti ricordano Paola Frizziero per la sua importante storia d’amore con Salvatore Angelucci, naufragata dopo un importante percorso a Uomini e Donne.

Oggi la Frizziero sembra aver trovato la felicità lontana dal mondo dei riflettori, ma sui social sono tanti i fan che continuano a seguirla dal suo ingresso al dating show di Maria De Filippi.

Oggi lei e suo marito Francesco – che avevano annunciato la gravidanza sempre a mezzo social – sono più felici che mai e hanno realizzato il sogno di diventare genitori. La Frizziero ha rivelato che Francesco l’avrebbe conquistata in un periodo per lei molto doloroso, segnato dalla tragica e prematura scomparsa di suo padre: “Lui mi stava alle calcagna.

Volevo stare in grazia di Dio, ma non mi ha mai mollata. Ero antipatica, lui mi sopportava. (…) Siamo stati fidanzati per 4 anni e poi ci siamo decisi per il matrimonio, sempre con fatica perché da un lato volevo sposarmi, dall’altro volevo scappare a Londra. Poi ho trovato lavoro a Parma e me ne sono andata perché ho pensato ‘Se mi vuole, verrà da me’. Avevo paura, fondamentalmente”, ha raccontato.