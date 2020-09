Sammy Hassan ha perso una folta schiera di followers su Instagram, ma lui sembra non dare troppo peso alla cosa.

In tanti via social hanno notato una netta diminuzione dei followers di Sammy Hassan. Ma come mai in tantissimi hanno deciso di smettere di seguirlo? Per il momento l’ex corteggiatore di Giovanna Abate si è limitato a dire di essere completamente indifferente alla questione.

Sammy Hassan perde followers: i motivi

Non è chiaro come mai molti utenti avrebbero scelto di seguire Sammy Hassan. C’è chi ipotizza che c’entri il percorso fatto dall’ex corteggiatore a Uomini e Donne con l’ex tronista Giovanna Abate, ma non è dato sapere. Sammy era stato la scelta di Giovanna Abate e i due avevano lasciato insieme il programma apparentemente felici e contenti. Poche settimane dopo poi hanno annunciato la rottura, ma Sammy non si era detto pentito del percorso fatto.





In tanti avrebbero preferito che Giovanna scegliesse il corteggiatore “rivale” di Sammy, Davide Basolo (alias Alchimista), con cui secondo alcuni rumor – mai confermati – l’ex tronista avrebbe iniziato una liaison proprio qualche settimana fa. Per il momento Sammy sembra non dare peso alla perdita di followers e continua a godersi il tempo trascorso insieme a suo figlio, il piccolo Christian.

Il bambino è nato dalla storia d’amore tra l’ex corteggiatore e Elena Cat, l’ex moglie con cui ha trascorso le vacanze estive e con cui si vociferava che avrebbe potuto avere un ritorno di fiamma (notizia presto smentita dai due).