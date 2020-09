Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne vedono il feroce attacco di Tina Cipollari contro il cavaliere Armando

Gli ascolti della nuova edizione di Uomini e Donne, da poco iniziata, sono già alle stelle, per la gioia della padrona di casa Maria De Filippi. Anche nella prossima puntata, del resto, il pubblico di Canale 5 non avrà modo di rimanere deluso.

Dopo lo scontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ora sarà infatti la volta di Armando Incarnato contro Tina Cipollari.

Armando e Tina: lo scontro impari

Il cavaliere partenopeo, per la precisione, avrebbe deciso di chiudere la conoscenza con una dama con la quale si stava frequentando finora. Ecco così che la comunicazione dell’uomo ha scatenato l’ira della storica opinionista del dating show mariano. Tina Cipollari gli si scaglierà di fatto contro sottolineando come tutte le sue frequentazioni abbiano sempre avuto il medesimo esito.

Per la vamp frusinate, l’imprenditore campano non sarebbe infatti veramente interessato a trovare il vero amore in televisione.





Gli spoiler forniti dai bene informati siti di gossip rivelano dunque che nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne molti degli spettatori si schiereranno dalla parte dell’opinionista.

Armando Incarnato vedrà pertanto scatenarglisi contro la gran parte dei presenti, palesandosi una puntata piuttosto difficile per lui.