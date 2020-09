Diletta Leotta ed Elodie hanno partecipato alla festa di compleanno di Mahmood, a Milano. Le loro e foto hanno scatenato i fan.

Grandi amiche nella vita privata, Diletta Leotta ed Elodie conquistano centinaia di fan con la loro bellezza e grazie al loro talento. A Milano le due hanno preso parte alla festa di compleanno di Mahmood e le loro foto insieme hanno fatto scatenare i follower.

Diletta Leotta ed Elodie: le foto insieme

Elodie ha incantato sul red carpet insieme a Marracash, elegantissima e sorridente al fianco del suo compagno. La Leotta, pronta per tornare in tv in vista della ripresa del campionato di calcio, continua a far impazzire i suoi fan con video e foto mozzafiato.

Nonostante le diverse professioni, le due sono grandi amiche. Nella serata di venerdì 11 settembre sono state paparazzate insieme alla festa di compleanno di Mahmood, a Milano. Non sono mancate le foto e i video pubblicati sui loro profili Instagram, facendo sorridere moltissimi utenti.

Raffinate e sensuali, Diletta Leotta indossava un abito blu elettrico, Elodie un vestito attillato che ne risaltava le forme delicate e perfette. Su Instragram le due si sono divertite a scambiarsi la voce: la cantante usava la voce della Leotta per salutare i fan, mentre la conduttirce Dazn cantava in playback “Andromeda”, il brano portato da Elodie a Sanremo 2020.



Nelle loro storie pubblicate su Instagram, inoltre, le due si fanno vedere insieme ad altri amici mentre celebrano il compleanno di Mahmood: tra risate e canti, le due hanno stregato i fan con la loro indiscussa bellezza.