Gemma Galgani ha baciato un altro uomo, ma Sirius non ha reagito come si aspettava il pubblico.

Gemma Galgani bacia un altro uomo a Uomini e Donne, ma la reazione di Nicola Vivarelli stupisce il pubblico. La dama del Trono Over è sempre una delle protagoniste assolute e più seguite della trasmissione di Maria de Filippi. Dopo la fine della sua storia con Sirius, Gemma sta uscendo con Paolo, uomo arrivato proprio per lei, con cui si è scambiata un bacio.

Anche questa frequentazione, però, è stata chiusa.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Gemma è rimasta senza corteggiatori, ma ha ricevuto lo stesso una bella sorpresa dal suo ex. Nicola Vivarelli, infatti, alla fine si è avvicinato alla dama e le ha regalato una rosa bianca, come segno di pace per i loro continui litigi. Il ragazzo non ha nessuna intenzione di riprovarci o di riprendere la frequentazione, ma vuole rimanere in rapporti civili e cordiali con la Galgani.

Al momento stanno anche girando diverse voci secondo cui la dama si sarebbe innamorata del chirurgo che le ha fatto il lifting. Per il momento non ci sono state conferme, ma i fan ci sperano.





Gemma e Paolo hanno deciso di chiudere la frequentazione perché dopo il loro bacio non è scattato nulla, come riportato da Il Vicolo delle News.

La dama si è anche lamentata perché l’uomo le mandava pochi messaggi e per questo è stata duramente attaccata di Tina Cipollari, che ha sottolineato che tutte le sue storie finiscono così. Le scuse di Nicola sono state sicuramente molto apprezzate da Gemma, soprattutto ora che è rimasta senza corteggiatori e che dovrà attendere il prossimo cavaliere.