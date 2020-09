Lorella Cuccarini, annuncio inaspettato: “La famiglia si allarga”

Un nuovo membro della famiglia Cuccarini è stato presentato su Instagram.

Lorella Cuccarini ha fatto un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram. La donna, che lo scorso giugno ha detto addio alla conduzione de La vita in diretta, ha mostrato un nuovo membro della sua famiglia. La conduttrice continua ad essere in contatto con tutti i suoi follower, a cui mostra momenti della sua vita privata, come l’arrivo di questo dolcissimo cucciolo.

Lorella ha, infatti, acquistato un dolcissimo gattino.

L’annuncio di Lorella Cuccarini

“Da un paio di settimane la famiglia Capitta si è allargata” ha scritto Lorella Cuccarini su Instagram, mostrando il dolcissimo micino bianco e rosso che è entrato a far parte della famiglia.

Il cucciolo ha scatenato i commenti dei follower, che lo hanno riempito di complimenti. Non tutti gli utenti, però, si sono mostrati felici di questa notizia. La conduttrice è stata accusata, perché in molti le hanno fatto notare che non doveva comprare un gatto ma adottarne uno di quelli che si trovano in gattile. “Comprare gli animali lo trovo vergognoso, ma amo Lorella” ha scritto un utente.

“Avresti dovuto prendere un semplice gatto nei dintorni di casa tua, o in un gattile. Ma il denaro, a volte, fa perdere di vista l’equilibrio” si legge sotto la foto postata da Lorella Cuccarini. Ancora una volta la conduttrice è stata criticata per la sua scelta. Sono stati in tanti a sottolineare che non avrebbe dovuto recarsi in un negozio, vista la grande presenza di cuccioli nei gattili. La donna per il momento si gode il tempo in famiglia e del suo futuro professionale non si hanno ancora molte notizie.

Le critiche continuano ad arrivare, anche per l’acquisto di questo bellissimo gattino.