I Soliti Ignoti, speciale saltato: caso di positività al Coronavirus

Lo speciale vip dei Soliti Ignoti è stato rimandato perché è stato riscontrato un caso di positività tra le persone che lavorano dietro le quinte.

I Soliti Ignoti, speciale saltato

Questo non significa che la messa in onda sia annullata. Questo speciale è semplicemente rimandato e le puntate registrate andando in onda regolarmente. La puntata dedicata ai vip doveva essere in diretta e tra gli ospiti dovevano esserci Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Rita Pavone, Sabrina Salerno, Riccardo Rossi e Ana Mena Rojas. Dopo i casi di positività accertati lo speciale è stato bloccato ed è partito subito il protocollo aziendale che prevede controlli a tutta la produzione.





Per il momento si attendono i risultati dei tamponi per capire quale sarà esattamente il futuro della trasmissione condotta da Amadeus, nel rispetto di tutte le norme. Se dovesse essere certificata la negatività dei componenti della produzione, le registrazioni delle altre puntate riprenderanno a breve.

Probabilmente anche al Grande Fratello Vip c’è stato un caso di positività al Coronavirus tra gli addetti al lavoro. Nessun concorrente risulta positivo per il momento, per questo il programma sembra essere confermato.