Stefano De Martino in barca con gli amici da single.

Nelle ultime settimane estive, Stefano De Martino è stato al centro di varie polemiche e dei pettegolezzi. Aveva fatto molto discutere, lo scorso luglio, la notizia lanciata da Dagospia, di un presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Adesso, però, per Stefano è arrivato il momento di cambiare pagina.

Prima di tornare agli impegni televisivi e professionali, l’ex ballerino di Amici, ha voluto concedersi una giornata di relax in compagnia di alcuni suoi cari amici che non vedeva da tempo. Stefano, come suo solito fare, ha condiviso sui social, alcune foto e Video della della gita fatta a Procida insieme a una bella compagnia di amici, tra cui Marcello Sacchetta. Con il ballerino, De Martino ha condotto per molti anni il daytime di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante ormai abbiano prese strade professionali differenti, la stima e l’affetto tra i due e sempre molto grande.





La gita di Stefano De Martino

“È domenica anche giovedì”, scrive il collega di ballo mostrando la bella giornata con De Martino sulla barca “Santiago” dove Stefano alla guida ha portato gli amici a solcare il mare.

Stefano dal canto suo ha scritto sui social: “Cosa vuoi di più dalla vita?”. Insomma, dopo un periodo abbastanza complicato, anche a seguito dell’allontanamento dalla sua ormai ex moglie Belén Rodriguez, De Martino ha solo pensieri per il figlio Santiago e per se stesso. Con loro c’è anche la sorella del ballerino, Adelaide e altri amici, tra cui la fidanzata di Marcello, Giulia Pauselli.