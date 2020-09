Uomini e Donne, Davide Lorusso: chi è il corteggiatore di Jessica

Davide Lorusso è un corteggiatore di Jessica e non è un volto nuovo della televisione.

Davide Lorusso, corteggiatore di Jessica Antonini, si è già fatto notare a Uomini e Donne. Il ragazzo è già molto chiacchierato, soprattutto dopo che Tina Cipollari ha fatto notare la somiglianza con l’attore del momento, Can Yaman, protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno.

Il ragazzo è un barman, ma non è un volto nuovo in televisione.

Chi è Davide Lorusso

Davide Lorusso è nato a comò nel 1993. Ha un fratello e una sorella ed è molto legato alla sua famiglia. Lavora come bartender per eventi nei locali di Milano e prima del lockdown lavorava in una discoteca della città. Ha partecipato a molte gare di barman freestyle e il suo sogno è sempre stato quello di aprire un’attività nell’ambito della ristorazione.

Il suo profilo Instagram è ricco di scatti e video del suo lavoro, mentre prepara cocktail e mostra il fisico scolpito. Non è un volto nuovo in televisione, ma ha già partecipato come single all’ultima edizione di Temptation Island.





Nel corso del programma non si è legato a nessuna delle fidanzate, ma ha parlato molto di se stesso e delle sue aspettative sull’amore.

Nel video di presentazione ha parlato di se stesso come un ragazzo deciso e determinato, che cerca in una relazione un buon dialogo e un feeling che sia coinvolgente dal punto di vista mentale. La somiglianza con Can Yaman, notata da Tina Cipollari, non è stata condivisa positivamente sui social network. Molte persone hanno scherzato su questo aspetto, ma intanto il corteggiatore ha avuto un’occasione in più per farsi notare.