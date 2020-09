Pamela Barretta di Uomini e Donne continua lo scontro con il suo ex fidanzato Enzo Capo: adesso c’entra anche Valentina Autiero.

Continua lo scontro tra Enzo Capo e Pamela Barretta. Dopo la messa in onda della prima puntata della nuova stazione di Uomini e Donne, la pugliese non ci sta e ha deciso di raccontare tutta la sua verità. Pamela è convinta del fatto che l’avvocato napoletano sia nella trasmissione di Maria De Filippi solamente per gossip e popolarità e che non sia realmente interessato a cercare l’amore.

Addirittura, secondo la Barretta, Enzo avrebbe una fidanzata fuori dal programma e vorrebbe intraprendere una finta relazione con una delle dame più amate dal pubblico a casa. È stata la stessa Maria De Filippi, nel corso della puntata andata in onda ieri 11 settembre 2020, a raccontare tutto. Pamela prima di andare via ha anticipato alla redazione che Enzo avrebbe lasciato il suo numero di telefono a Valentina Autiero per creare una storia finta.

Dopo un dibattito in studio, si viene a scoprire che effettivamente Capo ha lasciato il numero alla dama romana. Sono stati molti gli spettatori che hanno iniziato a mettere in dubbio la buona fede di Enzo e Pamela ha aggiunto, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram, una serie di dettagli abbastanza particolari.

La segnalazione di Pamela Barretta

“La risposta è semplice: conoscevo i suoi piani e nei suoi piani c’è Valentina. E qui mi fermo, ma per Valentina non per lui. Non vi dico tutto quello che disse su Valentina”. Così ha risposto Pamela sul suo profilo Instagram. Insomma, le accuse che la ex dama di Uomini e Donne sono chiare. Quella di Enzo sarebbe solamente una tattica dettata dalla voglia di restare in trasmissione più a lungo possibile.

La risposta di Enzo, però, non si è fatta attendere, dicendo che in realtà la scorsa stagione aveva rifiutato il numero di Valentina solamente perché aveva dato l’esclusiva a Pamela.