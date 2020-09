Valeria Marini a Venezia ha mostrato uno dei suoi look brillanti, con un orecchino davvero esagerato.

Valeria Marini si è presentata a Venezia con uno dei suoi look molto appariscenti, a cui il suo pubblico si è ormai abitato. Più luccicante che mai, Valeria si è mostrata sul red carpet con un vestito davvero esagerato. Ma quello che ha colpito di più il pubblico è stato sicuramente il suo orecchino a forma di “lenzuolo“, che è stato molto criticato e che alla stessa showgirl sembrava dare molto fastidio.

Valeria Marini esagerata a Venezia

Valeria Marini non è una donna che ama la semplicità e questo il pubblico lo sa. Il suo look alla Mostra del Cinema di Venezia era molto atteso. Ha deciso di indossare un vestito lungo, effetto nudo, ricoperto di cristalli.

Per la donna gli anni del Bagaglino sembrano non essere mai passati e il suo look è rimasto quello di una vera soubrette, a cui non possono mancare lustrini e paillettes. Il pubblico, però, ogni tanto vorrebbe vederla in una versione un po’ diversa e meno eccentrica, con un po’ più di attenzione anche ai dettagli, come l’orecchino che ha indossato.

Oltre l’effetto nudo, ai cristalli, alla profonda scollatura e a tutte quelle paillettes, Valeria Marini, che ha effettuato il tampone per il Covid, ha sfoggiato questo orecchino gigante molto simile ad un lenzuolo in maglia metallica, lungo fino alle spalle, che ha provocato qualche piccolo intoppo alla stessa showgirl sul red carpet. In altre foto la donna era senza questo accessorio, che è stato molto criticato, e probabilmente è proprio perché iniziava a darle fastidio.

Non si è fatta mancare anche il bracciale sul bicipite, che non si vedeva da moltissimo tempo. Le critiche non fermeranno la Marini, che continuerà a vestirsi in questo modo, perché è così che si sente a suo agio.