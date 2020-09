Wanda Nara attaccata come madre: “Si fa fotografare dal figlio”

Wanda Nara di nuovo al centro della polemica. La donna è stata criticata come madre, perché si fa fotografare dal figlio.

Wanda Nara è stata nuovamente attaccata come madre. La donna, secondo le critiche, sarebbe colpevole di farsi fotografare da suo figlio. Tutte quelle fotografie sexy che mostra su Instagram sono opera del figlioletto, che ormai sa perfettamente come immortalare la mamma in qualche posa sensuale.

Il retroscena degli scatti di Wanda Nara è finito al centro di una polemica davvero importante.

Wanda Nara che si fa fotografare il culo dal figlio mi fa più senso dell ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello. pic.twitter.com/IgtoQEiTDr — batigol (@AntonioBatigol) September 10, 2020

Wanda Nara attaccata come madre

A svelare il dietro le quinte degli scatti sexy di Wanda Nara è stato il quotidiano inglese “The Sun“, che sul suo sito ha pubblicato un servizio dedicato alla showgirl mentre era in barca con la famiglia a largo delle Baleari.

I paparazzi sono riusciti ad immortalare Wanda Nara mentre si faceva fotografare il suo famoso lato b da uno dei suoi figli, mentre Mauro Icardi si divertiva con la moto d’acqua. Le foto sono di qualche settimana fa, quando il calciatore non aveva ancora contratto il Coronavirus. La famiglia era in vacanza ad Ibiza e ovviamente non potevano mancare le foto in posa per Instagram.

Il corpo generoso di Wanda Nara è stato fotografato dal figlio. Nello scatto dei paparazzi si vede perfettamente la donna fingere di salire le scale, mostrando il suo lato b e il suo sguardo sexy, mentre il figlio cercava di cogliere l’attimo con lo smartphone. Quando questo retroscena è diventato di dominio pubblico la donna è stata immediatamente attaccata. Il web si è incendiato e tutti hanno sottolineato che non è possibile “farsi fotografare il c..o dal proprio figlio“.

La reazione degli utenti è tutta contro Wanda Nara, che è stata ancora una volta attaccata nel suo ruolo di madre.