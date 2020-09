Andrea Damante ha confessato per la prima volta come starebbero le cose oggi tra lui e Giulia De Lellis.

Andrea Damante ha confessato per la prima volta come starebbero procedendo le cose tra lui e la storia fiamma, Giulia De Lellis, con cui era tornato insieme durante il lock down.

Andra Damante: i rapporti con Giulia

Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis la storia d’amore è nuovamente naufragata durante il lock down per l’emergenza Coronvirus, e per la prima volta il dj veronese ha svelato che tuttora le cose tra lui e la storia fidanzata – conosciuta nello studio di Uomini e Donne – le cose non andrebbero nel migliore dei modi:



“Tra me e Giulia, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente, questo non mi fa stare benissimo però sono sicuro che, col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto”, ha dichiarato Damante, aggiungendo anche che a peggiorare le cose nel suo rapporto con l’influencer sarebbe stata l’ondata di gossip e fake news che li ha travolti.

“Il gossip su di noi, spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore, provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati”, ha affermato Andrea Damante. Lui e Giulia erano tornati insieme a sorpresa durante il lock down per l’emergenza Coronavirus ma poi avevano finito col lasciarsi poco tempo dopo. I fan si chiedono se la coppia tornerà di nuovo insieme, ma per il momento non sembrano esserci i presupposti per un lieto fine.