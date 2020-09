Angela Chianello ha spiegato in diretta a Live - Non è la D'Urso come mai non ha potuto essere presente in studio: le parole della donna

Angela Chianello, meglio nota come Angela di Mondello, può essere considerata il vero e proprio tormentone per eccellenza di questa strana estate 2020. Domenica 13 settembre è stata ospite di Live – Non è la D’Urso, senza tuttavia presentarsi in studio ma facendo un collegamento dalla sua abitazione.

Diventata nota dopo l’intervista in spiaggia dove dichiarava “Non ce n’è Coviddi“, Angela è inoltre approdata da poco anche su Instagram, dove ha subito riscosso un grande seguito, pari a quello di un’influencer di professione.

Angela di Mondello, problemi giudiziari

In collegamento con Barbara D’Urso, Angela ha dunque ribadito che il suo non è un concetto negazionista, ma che la sua affermazione sul Covid è stata fraintesa. “Non ho mai detto che non c’è il Covid e che non ci credo, dicevo solo che a Palermo e a Mondello in particolare non c’erano casi gravi.

Mi dispiace per tutte le persone che sono morte a causa del virus, ma avevamo voglia di un’estate allegra, in cui sentirsi liberi”.





La Carmelita nazionale le ha quindi chiesto di spiegare come mai non abbia potuto recarsi negli studi del programma a Cologno Monzese.

Così Angela Chianello ha raccontato la sua complicata situazione: “Ho un problema con la giustizia. Sto scontando la mia pena, appena sarà possibile verrò da te e ti racconterò tutto”. La padrona di casa ha infine precisato che la donna sta scontando la pena per un reato non grave, mentre la signora di Mondello ha tenuto a precisato di non aver mai percepito nessun compenso per apparire nelle sue trasmissioni.