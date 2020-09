Belen Rodriguez ha sedotto i fan dei social con uno scatto provocante in cui è senza gli slip.

Belen Rodriguez è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto a dir poco provocante: la showgirl argentina si è mostrata mentre prendeva il sole senza nulla a coprirle le parti intime.

Belen Rodriguez senza slip: la foto

Belen Rodriguez ama provocare i fan con le sue foto osé: la showgirl ha persino postato uno scatto in cui si è mostrata senza biancheria intima, stesa al sole.

La foto ha fatto il pieno di like ma come sempre non sono mancati i commenti degli haters, che hanno trovato lo scatto poco decoroso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 7:32 PDT

Di recente sembra che Belen abbia ritrovato l’amore al fianco del giovane hair stylist milanese Antonino Spinalbese, con cui è stata paparazzata per la prima volta a Ibiza.

I due sono stati anche insieme a cena milano in compagnia di amici comuni, ma per il momento la showgirl non ha presentato ufficialmente la sua nuova fiamma ai fan dei social.





Si era sparsa la voce che anche il suo ex marito, Stefano De Martino, si fosse presto riconsolato.

Il ballerino era stato paparazzato in barca con una ragazza campana di nome Fortuna, ma lui stesso ha smentito qualsivoglia coinvolgimento sentimentale. I fan sono impazienti di sapere se la storia tra Belen e Antonino Spinalbese vada avanti, e soprattutto se la showgirl parlerà mai apertamente di quanto avvenuto tra lei e Stefano De Martino.