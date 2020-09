Da idolo dei bambini a icona sensuale, Cristina D’Avena ha recentemente parlato della sua dolce metà, la cui identità rimane però segreta

Si può dire senza tema di smentite che ogni sua canzone è ancora oggi un successo. Ecco perché Cristina D’Avena è sempre sommersa dall’amore dei suoi fan di ogni età, che ama incontrare di persona, ma anche ammaliare sui social. Proprio su Instagram, per esempio, qualche giorno fa ha stupito tutto con un bikini da urlo, che le ha fatto contare oltre centomila like, nonché circa 50mila follower in più.





Cristina D’Avena, segretamente fidanzata

“Doveva essere un semplice scatto di fine stagione”, ha spiegato la cantante in una recente intervista a un noto quotidiano nazionale. “Eravamo a Montecarlo e Mario Bove […] mi ha detto come mettermi in posa e poi ha scattato.

Dopo che l’ho postato, è stato incredibile. Neppure quando canto i Puffi ottengo tanta attenzione…”. Cristina D’Avena ha poi raccontato di aver sempre amato mostrare la propria femminilità, però “senza mai essere volgare”.

Oltre a essere la beniamina di tutti, la 56enne bolognese è anche una donna fidanzata. Tuttavia del suo fortunato compagno non si sa praticamente nulla, nemmeno come si chiama. “Non lo dico perché c’è troppa curiosità su questo argomento.

Stiamo insieme da 10 anni: avevamo amici in comune…”. Ecco dunque le uniche dichiarazioni rilasciare dall’artista in merito alla sua dolce metà. Chissà se in futuro deciderà di sbilanciarsi di più…