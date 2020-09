Edin Dzeko è diventato papà per la terza volta della piccola Dalia: il dolce annuncio sui profili social dell'attaccante della Roma

Edin Dzeko è diventato padre per la terza volta, come da lui stesso annunciato direttamente sui social. L’attaccante della Roma ha infatti dato online la bellissima notizia dell’arrivo di Dalia, nata dalla sua relazione con la moglie Amra. Il capitano giallorosso sarà peraltro presente all’ultima amichevole della squadra contro il Cagliari, raggiungendo i compagni in Sardegna seppur, comprensibilmente, con qualche ora di ritardo.

Edin Dzeko, papà per la terza volta

La famiglia del bomber si è dunque allargata, accogliendo la neonata dopo Una e Dani, nonché dopo Sofia, figlia 15enne di Amra nata da una precedente relazione. A fare i più sentiti auguri all’attaccante e alla sua bellissima consorte è giunto anche il tweet della stessa AS Roma.

Visualizza questo post su Instagram Welcome to the world, our little flower 🌸 DALIA 🌸 Un post condiviso da Edin Dzeko (@ed_dzeko) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:35 PDT