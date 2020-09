La bellissima Elena Sofia Ricci si è mostrata sui social in un bikini da urlo: il meraviglioso scatto dell'attrice 58enne

Elena Sofia Ricci è senza dubbio una delle più belle donne del cinema nostrano, apprezzata per la sua bellezza ma anche per il suo grande talento. Nel corso della sua carriera ha infatti interpretato ruoli molto diversi tra loro, tra il serio e il faceto, riscuotendo però sempre un grande successo.

Elena Sofia Ricci, strabiliante bikini

L’attrice fiorentina, dai tratti e dai modi fini ed eleganti, ha anche un grande seguito sui social, in special modo su Instagram. Qui posta infatti spesso foto e contenuti che riguardano la sua quotidianità, come per esempio il recente scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nello specifico Elena Sofia Ricci si è mostrata in un bikini da urlo a 58 anni compiuti lo scorso 29 marzo, mandando letteralmente in delirio tutti i suoi ammiratori.





La foto in costume di “suor Angela” di Che Dio ci aiuti ha subito raccolto moltissimi like accompagnati da tanti commenti di apprezzamento. Migliaia sono stati i fan che si sono infatti complimentati con l’artista toscana, per la quale il tempo sembra davvero non passare mai.