Elisa Isoardi ha condiviso sui social uno scatto in mise provocante: la conduttrice ha condiviso una foto in cui è ritratta mentre era intenta a mangiare un pezzo di pizza in reggiseno.

Elisa Isoardi in reggiseno: la foto

Col suo fisico da urlo e la sua bellezza mozzafiato, Elisa Isoardi ha una folta schiera di ammiratori sui social e lei non perde occasioni per provocarli.

In uno dei suoi ultimi scatti la conduttrice si è mostrata con addosso unicamente un reggiseno mentre era intenta a mangiare un pezzo di pizza. “Sei semplicemente stupenda”, le ha scritto un fan via social, mentre un altro ha aggiunto: “Bella tua semplicità”

Il post è stato commentato con ironia anche da Raimondo Todaro, il ballerino con cui la Isoardi fa coppia fissa a Ballando con le stelle. Vedendola mangiare una fetta di pizza il ballerino ha scritto: “domani ti ammazzo”.





I due sono stati sorpresi per le vie di Roma mano nella mano, fatto che ha alimentato le voci riguardanti una presunta liaison romantica tra loro.

Il rumor è stato presto smentito da Todaro stesso che ha confermato di essere single al momento e di provare verso la conduttrice solo un sincero affetto. Anche Elisa Isoardi risulta essere single e molti proprio per questo motivo sperano che tra la conduttrice e Raimondo Todaro possa sbocciare qualcosa a Ballando con le stelle, al via dal 19 settembre. Sarà così? Solo il tempo potrà rispondere.