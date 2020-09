Ospite a Live - Non è la D'Urso, Fabrizio Corona ha rilasciato pesanti dichiarazioni su droga e vita estrema: le parole dell'ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona è stato ospite della prima puntata di stagione di Live – Non è la D’Urso dopo la pausa estiva. In collegamento dalla sua casa milanese, dove sta continuando a scontare la pena ai domiciliari, l’ex re dei paparazzi è stato subissato di domande e critiche da parte degli “sferati” in studio.

Tra loro anche Candida Morvillo, penna del “Corriere della Sera”, rimasta estremamente stupita dalle reazioni dell’imprenditore.

La giornalista ha infatti notato come Corona fosse “spento” e fin troppo tranquillo, ricordando l’intervista di circa un anno fa, quando l’uomo rivelò di dover prendere pillole per ogni cosa: per dormire, per allenarsi e anche solo per stare in piedi. “Come stai adesso, perché stai così stasera?”, ha dunque chiesto la professionista, alla cui domanda l’ex marito di Nina Moric ha laconicamente risposto: “Non sono più quello di prima e non lo sarò mai più.

Per un semplice motivo: sono stanco”.

Fabrizio Corona stanco

Fabrizio Corona ha così deciso di sfogarsi da Barbara D’Urso, precisando la difficoltà di aver perso la libertà dal 2012 nonché di essere agli arresti domiciliari da nove mesi, senza nemmeno l’ora d’aria. “Anche se sono abbronzato e fisicamente in forma, non significa che io stia bene. Sono veramente stanco e vorrei ritornare alla vita vera. Ma accetto le regole e sconto la mia pena cercando di comportarmi nel migliore dei modi”.





Fomentato poi da Antonella Boralevi contro l’uso della cocaina, il Vip non ha voluto sottostare all’invito di affermare che la droga faccia male, entrando anzi in polemica con lei e precisando: “Sono sempre il miglior esempio“. A dargli ragione è infine intervenuto il live sentiment, che lo ha decretato come il più apprezzato del dibattito che lo ha visto protagonista.