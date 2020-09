Alfonso Signorini ha dato il via alla quinta edizione del GF Vip. Numerosi i volti noti dello spettacolo, tra cui Dayane Mello e Enock Barwuah

Alfonso Signorini ha dato il via alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Numerosi i volti noti del mondo dello spettacolo pronti a vivere una nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia, tra cui Dayane Mello e Enock Barwuah.

Dopo il video di presentazione si vede Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, giungere in passerella. Alfonso Signorini quindi afferma: “Mi ha detto che non vede l’ora di fare il GF per avere la possibilità di dimostrare che non è solo il fratello di Balotelli. So che siete legatissimi”. Enock racconta: “Non siamo cresciuti insieme ma stiamo recuperando”.

Poco dopo parte la clip di presentazione di Dayane Mello con la showgirl che chiede: “È un problema se vado in giro nuda nella casa“.

Giunta sulla passerella ha quindi aggiunto: “È nella mia natura, devo assecondare la mia natura”. Signorini svela: “So che voi due vi conoscete, che avete un’amicizia in comune”. Dayane Mello e Enock Barwuah confermano, rifiutando però di scambiarsi un bacio. Enock Barwuah quindi aggiunge: “Ho qualcuno che mi guarda da casa”.