Per la prima volta nella storia del reality un vip misterioso gestisce l'account Twitter ufficiale del Grande Fratello.

Alfonso Signorini ha dato il via alla quinta stagione del Grande Fratello Vip. Tante le novità previste per la nuova stagione, tra cui la presenza di un vip misterioso che gestisce l’account Twitter del Grande Fratello.

Vip misterioso al Grande Fratello

Antonella Elia e Pupo affiancheranno Alfonso Signorini nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Numerosi i volti noti del mondo dello spettacolo pronti a vivere una nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Tante le novità previste, tra cui la presenza per la prima volta nella storia del reality di un vip misterioso che gestisce l’account Twitter ufficiale del Grande Fratello.

Come si evince dal profilo social del reality, infatti, si evince: “Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell’account Twitter ufficiale del programma. Vi consigliamo di non perdere neanche un tweet”.





Al momento non è dato sapere chi sia il vip in questione, con Alfonso Signorini che ha rivelato che a breve rivelerà ai concorrenti di chi si tratta.

Non resta quindi che attendere e scoprire l’identità del vip misterioso che ha già iniziato a tenere compagnia al pubblico a casa con i primi messaggi social.