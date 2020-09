Grande Fratello Vip, i possibili vincitori della quinta edizione

Alfonso Signorini ha dato il via alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ecco i nomi dei possibili vincitori

Alfonso Signorini ha dato il via alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tante le novità previste per la nuova stagione, tra cui la presenza di un vip misterioso che gestisce l’account Twitter del Grande Fratello. Numerosi i volti noti del mondo dello spettacolo pronti a vivere una nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia, con gli esperti che iniziano già ad ipotizzare i nomi dei possibili vincitori.

GF Vip, i possibili vincitori

Antonella Elia e Pupo affiancheranno Alfonso Signorini nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo, con i bookmakers che hanno già acceso l’interesse con qualche previsione sui papabili vincitori. In particolare secondo il sito di scommesse SNAI i nomi dei candidati al podio e alla vittoria finale sono: Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, quotati entrambi 6,00, e Fausto Leali con una quota pari a 7,50.





A seguire Matilde Brandi e Pierpaolo Petrelli a quota 10. Stefania Orlando, Massimiliano Morra e Miriam Catania a quota 12. A quota 15 troviamo Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, ma anche Paolo Brosio e Francesco Oppini. Seguono a quota 18 Francesca Pepe, Andrea Zelletta, Flavia Vento e Dayane Mello.

Adua Del Vesco a quota 20, mentre per finire troviamo la contessa Patrizia De Blanck, Fulvio Abbate ed Enock Barwuah a quota 25.

Ve li abbiamo presentati.

Vi hanno fatto discutere e… sono carichi. 😏 Le immagini corrono sullo schermo mentre continua la loro corsa verso la Porta Rossa: ecco a voi il cast completo di #GFVIP! 😍 pic.twitter.com/hRnP7b78xG — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 8, 2020

Il vincitore secondo i social

Dopo la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip molti utenti del web hanno scritto commenti di apprezzamento per Tommaso Zorzi.

“Possiamo già proclamarlo vincitore di questa edizione? Zorzi sei una garanzia”, oppure “Tommaso ha già vinto! Potete tranquillamente chiudere tutto“, “Per me ha già vinto”, “Tommi facci sognare”. A quanto pare il popolo del web ha già visto in Zorzi un possibile vincitore del Grande Fratello Vip e non resta che attendere di vedere come proseguirà il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.