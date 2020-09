Ilary Blasi ha dato un addio "obbligato" sui social, chiedendo poi aiuto ai suoi fan: ecco cosa è successo alla popolare showgirl

Uno spiacevole evento come questo non poteva non essere condiviso coi fan sui social da parte di Ilary Blasi. Pochi istanti fa, l’ex letterina di Passaparola ha infatti pubblicato nelle sue IG Stories un vero e proprio ‘addio’ forzato in seguito a un brutto inconveniente casalingo.

Cosa è dunque successo alla popolare showgirl 39enne? Precisiamo subito che non si tratta di nulla di grave, anche se la presentatrice romana ha ugualmente sentito la necessità di chiedere aiuto ai suoi sostenitori.

Da ottima donna di casa qual è, Ilary Blasi è dunque apparsa davvero triste per la rottura di un elettrodomestico, indispensabile per ottimizzare i tempi di pulizia domestica.

La “catastrofe” è stata dunque immortalata dalla simpatica moglie di Francesco Totti, che ha di fatto dato l’addio alla sua asciugatrice.

Proprio con un breve video che vede in primo piano il mezzo con la scritta ‘addio’ e una musichetta malinconica in sottofondo, Ilary Blasi ha annunciato questo piccolo ma spiacevole inconveniente casalingo.

Nonostante ciò, non si è tuttavia persa d’animo, chiedendo invece aiuto ai suoi sostenitori per porre subito rimedio al fatto. Siamo certi che le risposte saranno state tantissime!