Laura Lella, l'ex tronista "cacciata" da Maria De Filippi, ha rivelato i suoi sentimenti a proposito del famoso episodio.

L’ex tronista di Uomini e Donne Laura Lella – da molti ricordata per un alterco avuto in diretta tv con Maria De Filippi proprio nel suo famoso dating show – ha confessato per la prima volta quale sarebbero state le sue emozioni una volta cacciata dal programma.

Laura Lella: la confessione

Laura Lella ha concluso la sua esperienza a Uomini e Donne in maniera piuttosto imbarazzante: l’ex tronista ha finito con l’essere cacciata da Maria De Filippo dopo aver manifestato il suo interesse per Federico D’Aguanno, un corteggiatore precedentemente scartato dal programma. Laura Lella ha confessato che nonostante la reazione di Maria De Filippi sia stata quella di cacciarla dallo studio, lei non avrebbe serbato rancore nei confronti della conduttrice:

“Maria De Filippi non ha avuto un atteggiamento scorretto con me.

Piuttosto, secondo il mio pensiero, non ci siamo capite. Loro, mi riferisco a Maria e alla redazione, non si sono accorti del mio interesse per Federico D’Aguanno ed io non sono riuscita a trasmettere quello che realmente pensavo. Non nutro alcun tipo di risentimento nei loro confronti”, ha dichiarato la ragazza.

Oggi Laura Lella ha definitivamente abbandonato definitivamente il mondo dello spettacolo e ha deciso di lavorare in un cocktail bar nella città in cui vive, Verona.

Al suo fianco è presente il fidanzato Rony Shemtov, padre di sua figlia. In passato l’ex tronista è stata legata all’imprenditore Luca Dall’Olmo, ma la storia è naufragata in un nulla di fatto e lei ha ritrovato la felicità accanto a Shemtov.