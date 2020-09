Magalli è tornato a scagliare una frecciatina al vetriolo contro Adriana Volpe e Marcello Cirillo.

La messa in onda della nuova stagione de I Fatti Vostri non ha impedito a Giancarlo Magalli di lanciare una frecciatina contro i suoi due storici ex colleghi, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, che una volta detto addio al programma hanno puntato il dito contro il conduttore.

Magalli contro Volpe e Cirillo

Giancarlo Magalli non ha abbassato l’ascia di guerra contro Adriana Volpe e Marcello Cirillo, i due ex colleghi de I Fatti Vostri che si sono scagliati contro di lui. Nella prima puntata della nuova stagione a I Fatti Vostri il conduttore ha affermato in apertura: “È normale alternarsi, anche io mi sono alternato con Frizzi, Castagna… alcuni non l’hanno presa bene l’alternanza ma guarda caso proprio chi è durato di più.

Magari torneranno quando sarò morto”. La frase, in chiaro riferimento ai due ex colleghi, in rete è stata oggetto di un tam tam da parte dei fan ed è fuor di dubbio che non sia arrivata alle loro orecchie. Per il momento né Adriana Volpe né Marcello Cirillo hanno replicato a quanto affermato da Magalli. La conduttrice è impegnata con il suo nuovo programma su TV8 e lei e Magalli sono da tempo al centro di un processo proprio per le tensioni venutesi a creare a I Fatti Vostri.

A sua volta Cirillo è stato querelato da Magalli, e ha replicato via social a suo d’insulti.