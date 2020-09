Nicoletta Mantovani ha rivelato i dettagli sul suo primo incontro con Alberto, l'uomo con cui ha ritrovato l'amore.

La vedova di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani, ha annunciato che a settembre 2020 sposerà il suo nuovo fidanzato, Alberto. Tra i due sarebbero scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine.

Nicoletta Mantovani: il nuovo amore

Da quando è scomparso Luciano Pavarotti (il 6 settembre 2007) sua moglie, Nicoletta Mantovani, si è progressivamente chiusa nel massimo riserbo e ha trascorso molti anni ad occuparsi unicamente di sua figlia, Alice.

Poco tempo fa la vedova del famoso tenore avrebbe incontrato per un uomo in grado di farla innamorare di nuovo: il suo nome è Alberto Tinarelli e durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, i due avrebbero deciso di convolare presto a nozze (con una cerimonia intima, in chiesa, a Bologna). Il primo incontro – dove sarebbe scattato il fatidico colpo di fulmine – sarebbe avvenuto a casa di amici comuni e a seguire i due avrebbero fatto di tutto per vedersi di nuovo.

Oggi sono più felici che mai e la Mantovani si gode finalmente una ritrovata serenità: “Come diceva sempre Luciano, la vita va vissuta al massimo in ogni istante cercando di avere sempre un sorriso. E Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore magico e profondo”, ha dichiarato la Mantovani.



Lei e Pavarotti nel 2003 hanno avuto una figlia, Alice. La bambina è nata insieme a un fratello gemello, Riccardo, scomparso poco dopo la nascita. La morte del piccolo lasciò Pavarotti e sua moglie in un profondo sconforto.