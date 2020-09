Il papà di Sophie Codegoni, nuova tronista di Uomini e Donne, è legato a Man Lo Zhang, ex protagonista cinese del Grande Fratello 6

Un caso del destino sta facendo parecchio scalpore nel mondo del gossip del piccolo schermo. Si tratta di quello che vede come protagonista indiretta Sophie Codegoni, giovanissima tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. La bellissima 18enne lavora come modella in uno degli showroom di Chiara Ferragni, ma la notizia del giorno non riguarda lei.

Concerne invece suo papà Stefano, in quanto fidanzato con una donna già nota al grande pubblico. Si tratta infatti di Man Lo Zhang, ex concorrente del Grande Fratello 6.

Nata in Cina nel 1980, Man Lo è diventata appunto popolare nella casa di Cinecittà, dove era entrata dopo aver frequentato il DAMS col sogno di diventare una regista.

All’epoca non parlava ancora bene l’italiano, ma aveva conquistato tutti con la sua immensa simpatia. Dopo la fine del reality show di Canale 5, la donna ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e oggi è un’attrice a tutti gli effetti.