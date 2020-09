Amadeus è pronto a tornare in tv, ma intanto si gode gli ultimi sprazzi dell'estate insieme alla dolce metà Giovanna Civitillo

Se è vero che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, lo dimostrano appieno Amadeus e Giovanna Civitillo. Sensuale e sorridente, l’ex “scossa” dell’Eredità è difatti una presenza discreta a fianco del popolare marito, sia in tv così come nella loro quotidianità.

Il conduttore e la partenopea condividono del resto tutto in perfetta sintonia, compreso il loro profilo social. Questo loro affiatamento piace del resto molto ai loro tanti follower, che li riempiono di like a ogni nuovo scatto.

La medesima cosa è avvenuta per alcune delle ultime foto condivise dalla coppia su Instagram.

Dall’idromassaggio a due alla cena romantica, entrambi appaiono sempre sorridenti e felici, godendosi gli ultimi scampoli dell’estate prima del ritorno di Amadeus in tv.

Presto rivedremo infatti l’amato presentatore alla guida del fortunato preserale I soliti ignoti di Rai Uno.

Nel mentre, è tuttavia saltata la puntata speciale che doveva andare in onda domenica 13 settembre. La causa sarebbe imputabile ai troppi casi di contagio da coronavirus riscontrati nei giorni scorsi. Intanto restano in forse anche le altre serate speciali dello show previste per le domeniche successive.