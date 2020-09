Un ricco gossip sulla bella Andrea Delogu è stato messo in circolo da Dagospia: le novità sulla conduttrice televisiva e radiofonica

Un succulento quanto misterioso gossip è stato sollevato da Dagospia in merito alla bella Andrea Delogu. Stando a quanto descritto dal noto sito di cronaca rosa, la conduttrice de La Vita in Diretta Estate sarebbe sotto presa niente meno che sotto attacco da parte di un professionista del piccolo schermo.

Si tratterebbe presumibilmente di un altro conduttore, che come recita il portale di Roberto d’Agostino l’avrebbe “messa nel mirino”. Il fantomatico collega avrebbe addirittura chiesto “la sua testa”, esigendo che la 38enne debba essere “mandata via”. Chissà cosa sarà mai successo per provocare tutto questo astio…

Nel mentre, in occasione della cerimonia di riapertura delle scuole dello scorso 14 settembre, Andrea Delogu ha condotto l’evento in diretta su Rai Uno insieme a Flavio Insinna. La presentatrice ha poi condiviso online un video in loop che la vede protagonista dei complimenti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.