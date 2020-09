Chiara Ferragni ha ricevuto il Leone d'Oro per l'impegno civico dimostrato nei confronti dell'Italia durante l'emergenza Coronavirus.

Chiara Ferragni ha ricevuto il Leone d’Oro per l’impegno civico dimostrato durante l’emergenza Coronavirus nei confronti dell’Italia.

Chiara Ferragni: il Leone D’Oro

Il 25 aprile a Chiara Ferragni era stata conferito il Leone D’Oro, ma a causa dell’emergenza l’influencer non era potuta recarsi a Venezia a ritirarlo.

Come promesso però vi si è recata il 15 aprile, ricevendo le congratulazioni dei tanti fan, amici e colleghi che hanno apprezzato il suo impegno degli ultimi mesi. Durante – e dopo – l’emergenza Coronavirus l’influencer ha organizzato raccolte fondi e donazioni, e infine ha utilizzato il suo grosso seguito sui social per diffondere in tutto il mondo la bellezza di alcune meraviglie italiane (durante i suoi viaggi è stata ai Musei Vaticani, alle Gallerie degli Uffizi e poi ancora in Puglia, in Sardegna e a Venezia).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 14 Set 2020 alle ore 9:10 PDT





“Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo,(…)per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D’Oro.

Questo è solo l’inizio”, ha scritto l’influencer mostrando orgogliosa il premio ricevuto. In tanti, compreso ovviamente suo marito Fedez, si sono detti orgogliosi di lei, e non vedono l’ora di sapere quali altri importanti novità riguarderanno l’influencer in futuro.