Davide Benincasa ha ingannato tutti? Secondo i rumor in circolazione il corteggiatore sarebbe fidanzato.

Davide Benincasa, entrato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore di Sophie e Jessica, secondo indiscrezioni sarebbe fidanzato. Sui social l’indiscrezione, diventata sempre più insistente, ha scatenato un putiferio.

Davide Benincasa è fidanzato?

Un putiferio simile a quello che ha travolto Sara Affi Fella rischia di travolgere ancora una volta Uomini e Donne.

Al dating show di Maria De Filippi è approdato, in veste di corteggiatore, Davide Benincasa. Il giovane, stando a un rumor circolato in rete, sarebbe però fidanzato con una ragazza al di fuori del programma. Sarà vero? Sulla questione è intervenuta anche Deianira Marzano, che ha assicurato: “Questo posta foto e video insieme alla fidanzata adesso mi ha scritto anche un’altra ragazza che si è sentita presa in giro. Ma tu sei andato a Uomini e Donne per prendere in giro tutti quanti?”.

Se la voce dovesse rivelarsi vera non è da escludersi che Maria De Filippi e la produzione del dating show prendano provvedimenti.





Già negli anni passati è emerso che una delle troniste del programma, ossia Sara Affi Fella, avessero una storia d’amore al di fuori del programma tv.

Quando la notizia era emersa la Affi Fella era stata travolta d’insulti e persino gli sponsor avevano deciso di abbandonarla. Maria De Filippi si era detta sotto shock per quanto accaduto, e aveva allontanato definitivamente la ragazza dal dating show. Per Davide Benincasa sarà lo stesso?